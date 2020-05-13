Италия была эпицентром эпидемии в Европе, но теперь оживает.

Сезон-2019/20 в итальянской Серии А будет возобновлен летом. За продолжение чемпионата высказалось большинство клубов на экстренном совещании 13 мая.

Турнир будет возобновлен 13 июня, передает официальный сайт Серии А, контактные тренировки начнутся 18 мая. В случае обнаружения коронавируса у хотя бы одного игрока или представителя персонала, вся команда автоматически должна сесть на 15-дневный карантин, сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

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В Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует «Ювентус», но отрыв от «Лацио» составляет всего 1 очко.

Италия долгое время была лидером в Европе по числу заболевших, но на 13 мая опустилась на четвертое место (и пятое – в мире).

Всего в Италии было выявлено 221,2 тыс случаев заражения, 30,9 тыс человек скончались.

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