Златан Ибрагимович
Фото: Getty Images
Ибра снова напомнил о своей исключительности.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся из Италии в Швецию и прокомментировал это в собственном неповторимом стиле.
«Бог вернулся и наблюдает за тобой», – написал 38-летний швед, заменив букву S в английском слове is на Z, означающую его имя.
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- В сезоне-2019/20 Ибрагимович забил 3 мяча в 8 матчах.
- После прилета в Италию он пройдет обязательный двухнедельный карантин и затем вернется к тренировкам с командой перед возобновлением Серии А.
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