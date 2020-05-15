Ибра снова напомнил о своей исключительности.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся из Италии в Швецию и прокомментировал это в собственном неповторимом стиле.

«Бог вернулся и наблюдает за тобой», – написал 38-летний швед, заменив букву S в английском слове is на Z, означающую его имя.

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В сезоне-2019/20 Ибрагимович забил 3 мяча в 8 матчах.

После прилета в Италию он пройдет обязательный двухнедельный карантин и затем вернется к тренировкам с командой перед возобновлением Серии А.

Серия А возобновится 13 июня

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