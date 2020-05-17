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Роналду шлепком взял Джорджину в плен, но дети спасли маму из его рук

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Криштиану Роналду с семьей

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
16 минут назад

Судя по всему, Криш не скучает без футбола.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в инстаграме.

Это шуточный ролик: Криштиану шлепает Джорджину по ягодицам, а затем накрывает ее телом. Дети игрока в этот момент бегут «спасать» маму – и сталкивают отца на пол.

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  • Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017-м у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
  • В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал три голевые передачи.

Джорджина показала солнечное фото, от которого челюсть упадет на пол. И солнце тут ни при чем

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