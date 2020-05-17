Криштиану Роналду с семьей
Фото: Instagram
Судя по всему, Криш не скучает без футбола.
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в инстаграме.
Это шуточный ролик: Криштиану шлепает Джорджину по ягодицам, а затем накрывает ее телом. Дети игрока в этот момент бегут «спасать» маму – и сталкивают отца на пол.
Чемпионат Франции
Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»
11/05/2020 В 10:19
- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017-м у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
- В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал три голевые передачи.
Джорджина показала солнечное фото, от которого челюсть упадет на пол. И солнце тут ни при чем
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Германии
«Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты
04/05/2020 В 14:21
Чемпионат Испании
«Он нравится мне немного больше». Клопп сравнил Роналду и Месси
13/05/2020 В 08:40