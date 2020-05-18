Алессандро дель Пьеро
Фото: Instagram
У Алессандро проблемы с почками.
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро сообщил о госпитализации. Однако дело вовсе не в эпидемии коронавируса.
«До сих пор не верю, что такая маленькая штука размером в 3 миллиметра может доставить такие проблемы», – написал 45-летний Дель Пьеро, добавив, что попал в больницу из-за образования камней в почках.
Чемпионат Италии
Серия А возобновится 13 июня
13/05/2020 В 17:22
- В составе «Ювентуса» Алессандро выиграл 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1996 году.
- Со сборной Италии Дель Пьеро стал чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2000).
Дель Пьеро: «Говорили с Роналду не о детях, с которыми он принимает ванну»
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат России
Дель Пьеро улетел в Ереван за русской визой – в Италии консульства закрыты из-за коронавируса
27/02/2020 В 15:11
Чемпионат Италии
Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»
09/05/2020 В 21:51