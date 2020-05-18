У Алессандро проблемы с почками.

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро сообщил о госпитализации. Однако дело вовсе не в эпидемии коронавируса.

«До сих пор не верю, что такая маленькая штука размером в 3 миллиметра может доставить такие проблемы», – написал 45-летний Дель Пьеро, добавив, что попал в больницу из-за образования камней в почках.

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В составе «Ювентуса» Алессандро выиграл 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1996 году.

Со сборной Италии Дель Пьеро стал чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2000).

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