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Дель Пьеро попал в больницу, но не с коронавирусом

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Алессандро дель Пьеро

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

У Алессандро проблемы с почками.

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро сообщил о госпитализации. Однако дело вовсе не в эпидемии коронавируса.

«До сих пор не верю, что такая маленькая штука размером в 3 миллиметра может доставить такие проблемы», – написал 45-летний Дель Пьеро, добавив, что попал в больницу из-за образования камней в почках.

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  • В составе «Ювентуса» Алессандро выиграл 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1996 году.
  • Со сборной Италии Дель Пьеро стал чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2000).

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