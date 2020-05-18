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SportMediaset: премьер-министр Италии запретил спорт до 14 июня – рестарт Серии А откладывается

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Криштиану Роналду, «Лион» – «Ювентус»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Лига планировала вернуться 13 июня.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил запрет на спортивные мероприятия и сорвал возвращение Серии А.

Недавно лига объявила о планах вернуться 13 июня, но теперь камбэк придется сдвинуть. SportMediaset привел выдержку из указа премьер-министра страны о продлении бана на спорт до 14 июня: «Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах». Как уточняет источник, для возобновления в изначально обозначенную дату лиге будет необходимо специальное разрешение.

Чемпионат Италии

Серия А возобновится 13 июня

13/05/2020 В 17:22
  • В Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует «Ювентус», но отрыв от «Лацио» составляет всего 1 очко.
  • Италия долгое время была лидером в Европе по числу заболевших коронавирусом.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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