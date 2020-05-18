Лига планировала вернуться 13 июня.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил запрет на спортивные мероприятия и сорвал возвращение Серии А.

Недавно лига объявила о планах вернуться 13 июня, но теперь камбэк придется сдвинуть. SportMediaset привел выдержку из указа премьер-министра страны о продлении бана на спорт до 14 июня: «Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах». Как уточняет источник, для возобновления в изначально обозначенную дату лиге будет необходимо специальное разрешение.

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