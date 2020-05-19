Скорее всего, форвард останется в «Зените».

Итальянский «Наполи» согласовал новый контракт с 33-летним Дрисом Мертенсом.

Скорее всего, теперь клуб откажется от приглашения Сердара Азмуна из «Зенита» – по слухам, итальянцы рассматривали форварда в качестве потенциальной замены бельгийцу. Как сообщает The Guardian, Дрис отказал «Челси» и «Интеру» – клуб Антонио Конте соблазнял его зарплатой в 190 тыс евро в неделю, но Мертенс решил остаться в Неаполе.

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Партенопеи будут платить ему только 155 тыс евро в неделю, зато игрок получит единоразовый бонус в 2,45 млн евро за подписание сделки.

Мертенс перешел в «Наполи» в 2013 году и с тех пор забил за клуб 90 мячей в Серии А.

Чемпионат Италии возобновится не раньше 14 июня.

У «Наполи» порядок с форвардами, но они хотят Азмуна. Зачем он Гаттузо и продаст ли его «Зенит»

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