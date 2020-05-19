Теперь Роналду напоминает викинга.

Подруга футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поработала над имиджем бойфренда – теперь волосы Криша сплетены в скандинавские косички.

«Люблю баловать моего возлюбленного. Сегодня мы практикуем плетение косичек (эта модель знает, как оставаться на месте)», – подписала пост девушка.

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В новом образе Криш предстал на первой тренировке после выхода с карантина.

Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.

В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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