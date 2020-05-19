Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Теперь Роналду напоминает викинга.
Подруга футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поработала над имиджем бойфренда – теперь волосы Криша сплетены в скандинавские косички.
«Люблю баловать моего возлюбленного. Сегодня мы практикуем плетение косичек (эта модель знает, как оставаться на месте)», – подписала пост девушка.
Чемпионат Италии
Джорджина выложила новое фото из тренажерки. Теперь все внимание на топ, а не на треники
13/05/2020 В 05:44
В новом образе Криш предстал на первой тренировке после выхода с карантина.
- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
- В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Чемпионат Италии
Джорджина показала, чем занимается на карантине – от форм девушки сводит скулы
01/05/2020 В 17:39
Чемпионат Франции
Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе, Роналду – в тройке
11 ЧАСОВ НАЗАД