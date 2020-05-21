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Sport.es: «Ювентус» отклонил предложение «Барселоны» по Де Лигту

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Маттейс де Лигт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Прошлым летом Маттейс обошелся «Ювентусу» дороже.

«Ювентус» ответил отказом на запрос «Барселоны» о трансфере голландского защитника Маттейса де Лигта.

По информации Sport.es, каталонцы предложили за 20-летнего футболиста 74 миллиона евро, но в Турине ответили, что не заинтересованы в его продаже.

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  • Де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» в июле 2019, трансфер обошелся в 85,5 миллиона евро.
  • В сезоне-2019/20 он забил за новый клуб два мяча.
  • Контракт футболиста действует до лета 2024 года.

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