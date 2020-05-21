Маттейс де Лигт
Фото: Getty Images
Прошлым летом Маттейс обошелся «Ювентусу» дороже.
«Ювентус» ответил отказом на запрос «Барселоны» о трансфере голландского защитника Маттейса де Лигта.
По информации Sport.es, каталонцы предложили за 20-летнего футболиста 74 миллиона евро, но в Турине ответили, что не заинтересованы в его продаже.
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- Де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» в июле 2019, трансфер обошелся в 85,5 миллиона евро.
- В сезоне-2019/20 он забил за новый клуб два мяча.
- Контракт футболиста действует до лета 2024 года.
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