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Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в «Барселону»

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Лаутаро Мартинес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Не тот Луис Суарес, о котором все сразу подумали.

Легендарный испанский футболист Луис Суарес, выступавший за «Барселону» и «Интер», посоветовал нападающему Лаутаро Мартинесу не покидать миланский клуб ради каталонского.

«Очень сложно решить, оставаться или нет. На его месте я бы не менял команду. Но, если бы позвонил Месси, было бы трудно об этом не думать. Однако мы говорим о парне, который очень молод, у которого еще есть время, чтобы броситься навстречу вызовам в будущем.

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Давайте смотреть правде в глаза: в Испании он будет менее значимым футболистом, чем в «Интере». Я бы посоветовал ему остаться в нынешнем клубе», – цитирует 85-летнего Суареса Daily Star.

  • Ранее сообщалось, что «Интер» готов отдать 22-летнего аргентинца за 111 миллионов евро.
  • Также медиа писали о вариантах с обменом: в частности, была информация о сделке с участием Антуана Гризманна.

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