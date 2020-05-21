Джорджо одобряет и грубую игру Серхио Рамоса, и сумасбродства Луиса Суареса.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об инциденте с Луисом Суаресом, случившемся во время чемпионата мира-2014. Тогда уругвайский нападающий укусил Джорджо в матче, который завершился поражением сборной Италии (0:1).

«Я восхищаюсь его выходками. Без них Суарес будет обычным игроком. В тот день на чемпионате мира не произошло ничего странного. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу. Внезапно я осознал, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и все. Такая у него стратегия в борьбе.

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Можно сказать, что у меня та же стратегия. Мы с Суаресом похожи, мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться. Я тоже веду себя как сукин сын на поле и горжусь этим. Выходки и немного спортивной злости – все это часть игры. Я бы не стал называть это обманом. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника», – написал Кьеллини в автобиографии. Цитату приводит Football Italia.

В 2013 году, выступая за «Ливерпуль», Суарес укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

За укус Кьеллини уругвайский нападающий схлопотал 4-месячную дисквалификацию от ФИФА.

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