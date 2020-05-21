«Сан-Сиро» могут снести – комиссия не признала стадион историко-культурным достоянием Милана

Легендарную арену, возможно, закатают в бетон.

Комиссия совета по надзору за культурным наследием вынесла решение о стадионе «Сан-Сиро», на котором выступают «Милан» и «Интер».

Как сообщает La Repubblica, в заключении комиссии сказано, что стадион «не является историко-культурным достоянием Милана». В комиссии пояснили вердикт: после изменений, внесенных в конструкцию стадиона перед чемпионатом мира-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

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Эксперты пришли к выводу, что, если арена регулярно реконструируется, то она не может быть объектом культурного наследия.

Теперь «Сан-Сиро» (он же – «Джузеппе Меацца») могут снести несмотря на желание городского совета сохранить арену.

В турнирной таблице чемпионата Италии-2019/20 «Интер» занимает третью строчку, «Милан» – седьмую.

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