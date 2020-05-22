Криш всегда остается максималистом.

Игрок дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о бывшем партнере по «Ювентусу» Криштиану Роналду.

«У него менталитет лидера и победителя. Если он проигрывает матч на тренировке, у него плохое настроение. А если он выигрывает, он празднует и насмехается над проигравшими», – приводит слова Джана Football Italia.

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Джан стал игроком «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб взял его в аренду у «Ювентуса» с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 22 матча, в которых забил 21 мяч.

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