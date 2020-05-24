Джорджина в супероткровенном купальнике оседлала надувного коня для семейного фото

Семейство Криштиану Роналду
Фото: Instagram
Должно быть, температура воды близка к кипятку.
Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила семейную фотографию из бассейна.
Детишки португальца забрались в надувные карету и автомобиль, дочь сидит у отца на руках, а Джорджина оседлала единорога – девушка как всегда бесподобна.
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- Недавно появились слухи о беременности Родригес и скорой свадьбе с Кришем.
- 26-летняя Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
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