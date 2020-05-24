Джорджина в супероткровенном купальнике оседлала надувного коня для семейного фото

Должно быть, температура воды близка к кипятку.

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила семейную фотографию из бассейна.

Детишки португальца забрались в надувные карету и автомобиль, дочь сидит у отца на руках, а Джорджина оседлала единорога – девушка как всегда бесподобна.

Чемпионат Италии The Sun: Джорджина, похоже, снова беременна от Роналду 22/05/2020 В 13:30

Недавно появились слухи о беременности Родригес и скорой свадьбе с Кришем.

26-летняя Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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Чемпионат Италии Джорджина похвасталась обтягивающим топом и показала новый имидж Криша 19/05/2020 В 19:54