Бывший игрок «Ромы» умер от сердечного приступа в 21 год

Джозеф Буассе
Фото: Twitter
Ужасная трагедия.
Бывший футболист «Ромы» Джозеф Буассе скончался в 21 год от сердечного приступа.
Игрок выступал за молодежные команды римлян в 2017-19 годах и тренировался с основой – с легендами вроде Тотти и Де Росси. В феврале 2020 года футболист отправился играть во второй дивизион Румынии. По информации The Sun, он попал в систему «Ромы» после того, как в 2016 году приехал в столицу Италии с другими беженцами из Камеруна в поисках лучшей жизни и был оставлен на железнодорожном вокзале в полном одиночестве.
Чемпионат Фарер
В чемпионате Фарер игрок оформил покер за 13 минут, 3 гола – со штрафных
7 ЧАСОВ НАЗАД
- Серия А должна возобновиться в июне.
- «Рома» занимает пятое место.
Тест: вспомни всех обладателей «Золотого мяча»
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат России
Тарасов – о возобновлении РПЛ: «У всех тактика будет «везде пошире» – социальная дистанция»
20 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
ФИФА начала расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»
15/05/2020 В 11:59
По теме