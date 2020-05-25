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Бывший игрок «Ромы» умер от сердечного приступа в 21 год

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Джозеф Буассе

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
5 минут назад

Ужасная трагедия.

Бывший футболист «Ромы» Джозеф Буассе скончался в 21 год от сердечного приступа.

Игрок выступал за молодежные команды римлян в 2017-19 годах и тренировался с основой – с легендами вроде Тотти и Де Росси. В феврале 2020 года футболист отправился играть во второй дивизион Румынии. По информации The Sun, он попал в систему «Ромы» после того, как в 2016 году приехал в столицу Италии с другими беженцами из Камеруна в поисках лучшей жизни и был оставлен на железнодорожном вокзале в полном одиночестве.

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