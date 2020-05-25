Вероятно, 38-летний швед порвал ахилл, что в его возрасте может означать прощание с футболом.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович травмировался на тренировке «россонери».

Инцидент случился 25 мая – швед рухнул на газон после удара по воротам из-за боли в ноге. Как сообщает Sky Italia, игроку предстоит углубленное обследование для определения точного характера травмы, но изначально все указывает на то, что швед будет отсутствовать очень долго.

Чемпионат Италии «Бог вернулся и наблюдает за тобой». Златан прокомментировал прилет в Италию в стиле Златана 15/05/2020 В 05:20

По информации источника, скорее всего, Златан порвал ахиллово сухожилие – восстановление после такого рода травмы, особенно для возрастного игрока, может растянуться на месяцы – возможно, мы больше не увидим Ибрагимовича на поле.

Проблемы с ахиллом у 38-летнего нападающего начались еще во время игры за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан вернулся в «Милан» прошлой зимой. Он успел сыграть 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

15 лет с матча «Ливерпуль» – «Милан». Герои Eurosport вспомнили, как смотрели легендарный финал

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Италии Робиньо: «Однажды Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой. Кто победил? Златан всегда побеждает» 05/04/2020 В 06:50