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Sky Italia: Златан получил тяжелую травму на тренировке, его карьера под угрозой

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Златан Ибрагимович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Вероятно, 38-летний швед порвал ахилл, что в его возрасте может означать прощание с футболом.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович травмировался на тренировке «россонери».

Инцидент случился 25 мая – швед рухнул на газон после удара по воротам из-за боли в ноге. Как сообщает Sky Italia, игроку предстоит углубленное обследование для определения точного характера травмы, но изначально все указывает на то, что швед будет отсутствовать очень долго.

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По информации источника, скорее всего, Златан порвал ахиллово сухожилие – восстановление после такого рода травмы, особенно для возрастного игрока, может растянуться на месяцы – возможно, мы больше не увидим Ибрагимовича на поле.

  • Проблемы с ахиллом у 38-летнего нападающего начались еще во время игры за «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • Златан вернулся в «Милан» прошлой зимой. Он успел сыграть 10 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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