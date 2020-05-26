Златан Ибрагимович, форвард «Милана»
Фото: Eurosport
Великий швед не собирается на пенсию.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который ранее получил травму, вернется на поле в течение месяца. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.
Златан получил повреждение на тренировке «россонери» в понедельник. В медиа появилась информация, что 38-летний форвард заработал тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В таком возрасте подобная травма может привести к окончанию карьеру, но «Милан» уже развеял все опасения. У Ибрагимовича диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой голени.
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- Возобновление чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, ожидается в середине июня.
- Ибрагимович, перешедший в «Милан» в январе из «Лос-Анджелес Гэлакси», отметился четырьмя голами в десяти матчах во всех турнирах сезона-2019/20.
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