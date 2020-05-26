Великий швед не собирается на пенсию.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который ранее получил травму, вернется на поле в течение месяца. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Златан получил повреждение на тренировке «россонери» в понедельник. В медиа появилась информация, что 38-летний форвард заработал тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В таком возрасте подобная травма может привести к окончанию карьеру, но «Милан» уже развеял все опасения. У Ибрагимовича диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой голени.

Чемпионат Италии «Бог вернулся и наблюдает за тобой». Златан прокомментировал прилет в Италию в стиле Златана 15/05/2020 В 05:20

Возобновление чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, ожидается в середине июня.

Ибрагимович, перешедший в «Милан» в январе из «Лос-Анджелес Гэлакси», отметился четырьмя голами в десяти матчах во всех турнирах сезона-2019/20.

Лингард рассказал, что общего у Джордана со Златаном

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Италии «Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибра отдал €100 тысяч на борьбу с COVID-19 18/03/2020 В 23:10