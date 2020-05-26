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Ибрагимович не завершает карьеру – его травма оказалась не такой серьезной

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Златан Ибрагимович, форвард «Милана»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
2 минут назад

Великий швед не собирается на пенсию.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который ранее получил травму, вернется на поле в течение месяца. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Златан получил повреждение на тренировке «россонери» в понедельник. В медиа появилась информация, что 38-летний форвард заработал тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В таком возрасте подобная травма может привести к окончанию карьеру, но «Милан» уже развеял все опасения. У Ибрагимовича диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой голени.

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  • Возобновление чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, ожидается в середине июня.
  • Ибрагимович, перешедший в «Милан» в январе из «Лос-Анджелес Гэлакси», отметился четырьмя голами в десяти матчах во всех турнирах сезона-2019/20.

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