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Криштиану уже знает дату возобновления Серии А – кликай и тоже будь в курсе

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Ждать осталось меньше месяца.

Серия А официально подтвердила дату возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

На сайте чемпионата опубликовано заявление, в котором говорится, что совет директоров одобрил решения, принятые 13 мая на собрании акционеров. Следовательно, Серия А вернется 13 июня, как и анонсировалось ранее. То, что премьер-министр Джузеппе Конте запретил проведение спортивных мероприятий до 14 числа, видимо, не повлияет на возвращение футбольного турнира.

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Решение должно быть окончательно утверждено 28 мая после организационной встречи с министром спорта.

  • В Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует «Ювентус», но отрыв от «Лацио» составляет всего одно очко.
  • Италия долгое время была лидером в Европе по числу заболевших коронавирусом.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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