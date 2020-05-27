Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Ждать осталось меньше месяца.
Серия А официально подтвердила дату возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
На сайте чемпионата опубликовано заявление, в котором говорится, что совет директоров одобрил решения, принятые 13 мая на собрании акционеров. Следовательно, Серия А вернется 13 июня, как и анонсировалось ранее. То, что премьер-министр Джузеппе Конте запретил проведение спортивных мероприятий до 14 числа, видимо, не повлияет на возвращение футбольного турнира.
Все 20 клубов Серии А проголосовали за продолжение сезона
Решение должно быть окончательно утверждено 28 мая после организационной встречи с министром спорта.
- В Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует «Ювентус», но отрыв от «Лацио» составляет всего одно очко.
- Италия долгое время была лидером в Европе по числу заболевших коронавирусом.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
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