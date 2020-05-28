Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи и Хуан Куадрадо, «Ювентус»
Фото: Getty Images
В случае если хотя бы один игрок какой-либо из команд заразится коронавирусом, весь коллектив отправят на двухнедельную изоляцию.
Сезон-2019/20 в итальянской серии А возобновится 20 июня. Об этом сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.
Он надеется, что перенесенные матчи Кубка Италии возобновятся уже 13 июня. Однако для этого потребуется отмена декрета премьер-министра страны Джузеппе Конте о приостановке спортивных соревнований в Италии до 14 июня.
Чарующая Джорджина в белом белье попала на обложку журнала Women’s Health
По информации Football Italia, в четверг правительственная группа экспертов научно-технического комитета утвердила медицинский протокол для матчей, который похож на версию документа, который позволял командам начать контактные тренировки.
Протокол включает условие, согласно которому при положительном случае коронавируса в клубе вся команда должна отправиться на 14-дневную самоизоляцию на тренировочной базе. Игрок с положительным анализом будет помещен на карантин.
- Чемпионат Италии по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.
- В турнирной таблице на момент остановки первенства лидирует «Ювентус».
АПЛ вернется 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд»