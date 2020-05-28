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Сезон Серии A возобновится 20 июня

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Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи и Хуан Куадрадо, «Ювентус»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

В случае если хотя бы один игрок какой-либо из команд заразится коронавирусом, весь коллектив отправят на двухнедельную изоляцию.

Сезон-2019/20 в итальянской серии А возобновится 20 июня. Об этом сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

Он надеется, что перенесенные матчи Кубка Италии возобновятся уже 13 июня. Однако для этого потребуется отмена декрета премьер-министра страны Джузеппе Конте о приостановке спортивных соревнований в Италии до 14 июня.

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По информации Football Italia, в четверг правительственная группа экспертов научно-технического комитета утвердила медицинский протокол для матчей, который похож на версию документа, который позволял командам начать контактные тренировки.

Протокол включает условие, согласно которому при положительном случае коронавируса в клубе вся команда должна отправиться на 14-дневную самоизоляцию на тренировочной базе. Игрок с положительным анализом будет помещен на карантин.

  • Чемпионат Италии по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.
  • В турнирной таблице на момент остановки первенства лидирует «Ювентус».

АПЛ вернется 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд»

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