Джим Керри в образе Маски в фильме «Маска»

Пассия Криштиану Роналду снова будоражит поклонников.

Джорджина Родригес прикладывает все усилия, чтобы на карантине не растерять шикарную форму.

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду тратит достаточно времени на тренировки – такой вывод можно сделать из многочисленных фото в ее соцсетях. На этот Джорджина выложила снимок из спортзала – вероятно, сделанный уже после занятий. На нем Родригес хвастается великолепно проделанной работой.

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Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

В 20-х числах мая в медиа появились сообщения, что Джорджина, возможно, ждет второго ребенка.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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