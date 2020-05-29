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Новое волнующее фото Джорджины – на этот раз в обтягивающих штанишках из спортзала

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Джим Керри в образе Маски в фильме «Маска»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

Пассия Криштиану Роналду снова будоражит поклонников.

Джорджина Родригес прикладывает все усилия, чтобы на карантине не растерять шикарную форму.

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду тратит достаточно времени на тренировки – такой вывод можно сделать из многочисленных фото в ее соцсетях. На этот Джорджина выложила снимок из спортзала – вероятно, сделанный уже после занятий. На нем Родригес хвастается великолепно проделанной работой.

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  • Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
  • В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
  • В 20-х числах мая в медиа появились сообщения, что Джорджина, возможно, ждет второго ребенка.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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