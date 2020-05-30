Дилетта Леотта с мячом
Фото: Instagram
Тот случай, когда слово «мяч» имеет слишком много значений.
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, прославившаяся своими формам и сексистскими выкриками со стороны неаполитанских тиффози, выложила завораживающий пост в честь скорого возобновления Серии А.
«Когда дети видят мяч, они начинают улыбаться… с возвращением, чемпионат», – написала Дилетта.
Чемпионат Италии
Новое волнующее фото Джорджины – на этот раз в обтягивающих штанишках из спортзала
19 ЧАСОВ НАЗАД
- Кубок Италии возобновится 13 июня, чемпионат страны – 20 июня.
- В сентябре 2019-го болельщики «Наполи» на матче с «Брешиа» кричали Дилетте Леотте, чтобы она показала грудь. Синьорита проигнорировала просьбы.
- В 2017-м Eurosport.ru собрал лучшие кадры Дилетты:
17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Италии
Сезон Серии A возобновится 20 июня
ВЧЕРА В 20:38
Чемпионат Италии
Криштиану уже знает дату возобновления Серии А – кликай и тоже будь в курсе
27/05/2020 В 07:26
По теме