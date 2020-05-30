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«Дети улыбаются, когда видят мяч». Журналистка, которую просили показать грудь – о камбэке Серии А

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Дилетта Леотта с мячом

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 6 минут

Тот случай, когда слово «мяч» имеет слишком много значений.

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, прославившаяся своими формам и сексистскими выкриками со стороны неаполитанских тиффози, выложила завораживающий пост в честь скорого возобновления Серии А.

«Когда дети видят мяч, они начинают улыбаться… с возвращением, чемпионат», – написала Дилетта.

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  • Кубок Италии возобновится 13 июня, чемпионат страны – 20 июня.
  • В сентябре 2019-го болельщики «Наполи» на матче с «Брешиа» кричали Дилетте Леотте, чтобы она показала грудь. Синьорита проигнорировала просьбы.
  • В 2017-м Eurosport.ru собрал лучшие кадры Дилетты:

17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать

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