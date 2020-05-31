Тренировка Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Но даже великие попадают в штангу.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал часть тренировки перед возобновлением чемпионата Италии.
35-летний португалец совершил несколько ударов по воротам, и некоторые оказались успешными – мяч несколько раз залетал в сетку. «Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Становлюсь сильнее», – подписал видео футболист.
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