Но даже великие попадают в штангу.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал часть тренировки перед возобновлением чемпионата Италии.

35-летний португалец совершил несколько ударов по воротам, и некоторые оказались успешными – мяч несколько раз залетал в сетку. «Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Становлюсь сильнее», – подписал видео футболист.

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Розыгрыш Серии А возобновится 20 июня.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице после 26 туров, опережая «Лацио» на один балл.

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