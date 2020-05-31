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Криш показал фрагменты с тренировки – на карантине он не растерял форму и не разучился забивать

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Тренировка Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Но даже великие попадают в штангу.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал часть тренировки перед возобновлением чемпионата Италии.

35-летний португалец совершил несколько ударов по воротам, и некоторые оказались успешными – мяч несколько раз залетал в сетку. «Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Становлюсь сильнее», – подписал видео футболист.

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