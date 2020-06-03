У Гонсало репутация пухлика, и этим пользуются ради новых шуток.

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал объектом насмешек из-за того, что якобы поднабрал жирка во время карантина.

3 июня в твиттере появились фото Игуаина со свежей тренировки «бьянконери». На одном из снимков аргентинец выглядит явно располневшим. «Пирожок достиг размеров кулебяки», – написала русскоязычная пользовательница.

Пауэрлифтинг Гора из «Игры престолов» сбросил 18 кило за три недели ради боксерского боя. Посмотри, как он усох 29/05/2020 В 09:03

На самом деле, все это не совсем правда: снимки с другого ракурса показали, что Игуаин пребывает в нормальной форме. Как сообщает аккаунт «Forza Juventus», который освещает жизнь туринского клуба, за время вынужденного отдыха на родине Гонсало даже скинул несколько килограммов.

Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 году. «Бьянконери» заплатили за его трансфер 90 млн евро.

В чемпионате Италии-2019/20 Гонсало провел 23 матча, в которых забил пять мячей.

Игрок НФЛ скинул 10 тысяч калорий за день. Вот что он для этого сделал

Подписывайся на нас Вконтакте

Лига чемпионов УЕФА Игуаин психанул на тренировке, разнес щит и пнул тренера 17/09/2019 В 15:55