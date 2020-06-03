Гонсало Игуаин
Фото: Getty Images
У Гонсало репутация пухлика, и этим пользуются ради новых шуток.
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал объектом насмешек из-за того, что якобы поднабрал жирка во время карантина.
3 июня в твиттере появились фото Игуаина со свежей тренировки «бьянконери». На одном из снимков аргентинец выглядит явно располневшим. «Пирожок достиг размеров кулебяки», – написала русскоязычная пользовательница.
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На самом деле, все это не совсем правда: снимки с другого ракурса показали, что Игуаин пребывает в нормальной форме. Как сообщает аккаунт «Forza Juventus», который освещает жизнь туринского клуба, за время вынужденного отдыха на родине Гонсало даже скинул несколько килограммов.
- Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 году. «Бьянконери» заплатили за его трансфер 90 млн евро.
- В чемпионате Италии-2019/20 Гонсало провел 23 матча, в которых забил пять мячей.
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