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Криш модифицировал бутсы, чтобы быстрее бегать

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Криштиану Роналду на тренировке

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Роналду цепляется за каждую возможность стать лучше.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду модифицировал бутсы – теперь он использует регбийные шипы вместо привычных.

Изменения подметили журналисты Tuttosport, посмотрев тренировку «Юве». Сообщается, что 35-летний Роналду перешел на регбийные шипы для увеличения скорости и лучшего сцепления с газоном.

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  • Следующая игра «Ювентуса» состоится 12 июня – туринцы встретятся с «Миланом» в рамках Кубка Италии.
  • Регбийные шипы ранее использовал нападающий «Монпелье» Анди Делор – ему удалось разогнаться до 36,8 км/ч и установить скоростной рекорд чемпионата Франции.

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