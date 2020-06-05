Криштиану Роналду на тренировке
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Роналду цепляется за каждую возможность стать лучше.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду модифицировал бутсы – теперь он использует регбийные шипы вместо привычных.
Изменения подметили журналисты Tuttosport, посмотрев тренировку «Юве». Сообщается, что 35-летний Роналду перешел на регбийные шипы для увеличения скорости и лучшего сцепления с газоном.
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- Следующая игра «Ювентуса» состоится 12 июня – туринцы встретятся с «Миланом» в рамках Кубка Италии.
- Регбийные шипы ранее использовал нападающий «Монпелье» Анди Делор – ему удалось разогнаться до 36,8 км/ч и установить скоростной рекорд чемпионата Франции.
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