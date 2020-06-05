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Mundo Deportivo: «Барса» отдаст Фирпо и 70 миллионов за Лаутаро

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Хуниор Фирпо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Новые подробности вероятной сделки.

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать частью сделки по переходу из «Интера» нападающего Лаутаро Мартинеса.

Mundo Deportivo сообщает, что «Барса» предложила миланцам 70 миллионов евро и 23-летнего Фирпо, стоимость которого оценили в 41 миллион.

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Ранее медиа сообщили, что 22-летний Лаутаро отказался переподписать контракт с «Интером» на улучшенных условиях. Стоимость аргентинца оценивается в 111 миллионов евро.

  • Также публиковалась информация о включении в сделку по Лаутаро Антуана Гризманна.
  • «Барса» выкупила Фирпо у «Бетиса».

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