Новые подробности вероятной сделки.

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать частью сделки по переходу из «Интера» нападающего Лаутаро Мартинеса.

Mundo Deportivo сообщает, что «Барса» предложила миланцам 70 миллионов евро и 23-летнего Фирпо, стоимость которого оценили в 41 миллион.

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Ранее медиа сообщили, что 22-летний Лаутаро отказался переподписать контракт с «Интером» на улучшенных условиях. Стоимость аргентинца оценивается в 111 миллионов евро.

Также публиковалась информация о включении в сделку по Лаутаро Антуана Гризманна.

«Барса» выкупила Фирпо у «Бетиса».

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