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Роналду стал первым миллиардером среди футболистов

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Нападающий «Ювентуса» присоединился к Тайгеру Вудсу и Флойду Мэйуэзеру.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов.

Forbes сообщает, что за 17 лет карьеры 35-летний португалец заработал более миллиарда долларов. 650 миллионов он получил в качестве зарплаты от клубов, за которые выступал, остальная сумма – спонсорские контракты.

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  • Помимо Роналду отметку в 1 миллиард из спортсменов перешагнули гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.
  • Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», с лета 2018 года он играет в «Ювентусе».

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн

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