Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Нападающий «Ювентуса» присоединился к Тайгеру Вудсу и Флойду Мэйуэзеру.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов.
Forbes сообщает, что за 17 лет карьеры 35-летний португалец заработал более миллиарда долларов. 650 миллионов он получил в качестве зарплаты от клубов, за которые выступал, остальная сумма – спонсорские контракты.
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- Помимо Роналду отметку в 1 миллиард из спортсменов перешагнули гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.
- Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», с лета 2018 года он играет в «Ювентусе».
Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн
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