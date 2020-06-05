Счастливая семья празднует день рождения близнецов.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил новое семейное фото: сам футболист, его девушка Джорджина Родригес и четверо детей позируют в образе киногероев.

5 июня празднуют третий день рождения Ева и Матео – близнецы, рожденные суррогатной матерью. Для фото Роналду надел костюм Аладдина, Джорджина – розового рейнджера, Криштиану младший стал Халком, а именинник Матео – Человеком-пауком.

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«Нашим маленьким звездам три года. Я каждый день благодарю бога за заботу о нас, за любовь, за то, что мы вместе. Я люблю свою семью. И объясните-ка Алане, что это не ее день рождения. Мы пробовали, но она думает, что ее. Правда, каждый день рождения в нашем доме воспринимается как свой собственный – даже у взрослых», – написала Джорджина, выложив такое же фото.

Джорджина Родригес – мать младшей дочери Криштиану Аланы Мартины, которую она родила в ноябре 2017 года.

Также у Роналду еще трое детей от суррогатных матерей – девятилетний Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, появившиеся в июне 2017-го.

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