Очередной скандал в биографии Марио.

Главный тренер «Брешиа» Диего Лопес объяснил намерение клуба расторгнуть контракт с нападающим Марио Балотелли.

«Важны действия, а не слова. Мы – наши поступки, а не то, что мы говорим или пишем. И правда здесь одна: команда выбрала один путь, а Марио пошел другим. Я полагал, что он сможет дать нам многое, играя за команду из родного города. Ему действительно есть, что нам дать, но он должен был сделать гораздо больше.

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Поэтому, естественно, есть разочарование. Я в него много вкладывался. Он тренировался индивидуально, хотя был выбор, и коллектив выбрал один путь, а Марио – другой. Во время карантина он даже не появлялся в Zoom. Балотелли говорит, что он в форме, но он все равно не на уровне подготовки своих партнеров», – цитирует Лопеса Football Italia.

29-летний Балотелли отстранен от тренировок с командой, президент «Брешиа» заявил, что в ближайшее время он покинет клуб.

В текущем сезоне Марио забил пять мячей в 19 матчах.

«Брешиа» после 26 туров Серии А идет на последнем месте.

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