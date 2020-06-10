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Журналист Mediaset: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Кришу уже 35 – пора на заработки.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к уходу из туринского клуба в конце сезона.

Журналист Mediaset Пьетро Больцано Прота еще в конце мая писал о том, что получил соответствующую информацию из нескольких источников. «Я подтверждаю то, что уже было сказано: в конце сезона дороги «Юве» и Роналду могут разойтись. Мы говорим о слухах, которые пока не классифицируются как конкретные новости, но я работаю над этим», – подтвердил информацию Прота.

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