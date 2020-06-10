Кришу уже 35 – пора на заработки.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к уходу из туринского клуба в конце сезона.

Журналист Mediaset Пьетро Больцано Прота еще в конце мая писал о том, что получил соответствующую информацию из нескольких источников. «Я подтверждаю то, что уже было сказано: в конце сезона дороги «Юве» и Роналду могут разойтись. Мы говорим о слухах, которые пока не классифицируются как конкретные новости, но я работаю над этим», – подтвердил информацию Прота.

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35-летний португалец выступает за «старую синьору» с 2018 года.

Криш приходил в «Ювентус» с целью завоевания Лиги чемпионов – пока это достижение в составе итальянского гранда ему не покорилось.

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