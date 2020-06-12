Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Подруга Криша за ЗОЖ и экологичные виды транспорта.
Подруга нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новое фото в сториз инстаграма.
На снимке девушка в коротких белых легинсах стоит спиной к камере, присев на велосипед. Девушка вышла на велопрогулку с одним из детей.
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- 26-летняя Джорджина встречается с Роналду с 2016 года.
- В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
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