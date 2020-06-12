Любой бы почувствовал себя нулем на совместной тренировке с Роном.

Подруга страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что испытывала дискомфорт от совместных тренировок с бойфрендом.

«Поначалу мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться в том же пространстве, что и Роналду. Я привыкла упражняться дома, пока он на тренировке в клубе, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, когда он вернется. Но потом это чувство прошло, и теперь я люблю заниматься с ним. Он стал моей величайшей мотивацией и вдохновением.

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Он элитный атлет. Невероятно, как он концентрируется и посвящает себя страсти к футболу. Нет сомнений, что он тренируется больше и лучше меня. Смешно даже сравнивать. Он профессиональный спортсмен. Но у меня дома лучший учитель, и каждый день я узнаю у него что-то новое», – цитирует Джорджину The Sun со ссылкой на португальский Women’s Health. Родригес максимально сочно снялась для обложки.

Роналду вышел на поле впервые после локдауна и уже смазал пенальти.

Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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