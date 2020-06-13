Футболист и агент заявили, что Марио ни разу не проверили на коронавирус.

«Брешиа» планирует судиться с бывшим нападающим клуба Марио Балотелли и его агентом Мино Райолой.

Ранее Райола заявил, что клуб ни разу не предложил 29-летнему футболисту сдать тест на коронавирус. «Они дискриминируют Балотелли. «Брешиа» не взяла ни единого мазка», – написал агент. Балотелли подтвердил: «Это правда».

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«Брешиа» официально отвергла обвинения. Заявления футболиста и агента назвали клеветническими. «Юристам поручено привлечь к ответственности лиц, виновных в ложных обвинениях. Клуб соблюдает медицинский протокол и нанял специалиста на полный рабочий день, чтобы наилучшим образом справится с ситуацией, вызванной коронавирусом.

Обвинение в несоблюдении действующих правил – позорная клевета. Человек, сказавший это, ответит за ложь с точки зрения экономического и имиджевого ущерба в соответствующих местах. Мы вынуждены принять еще более строгие меры контроля, чтобы защитить клуб и его представителей», – говорится в заявлении.

Клуб расторг контракт с Балотелли в одностороннем порядке за непосещение тренировок после локдауна.

«Брешиа» замыкает турнирную таблицу Серии А.

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