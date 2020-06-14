Дрис Мертенс
Фото: Getty Images
Выдающееся достижение – позади Гамшик и Марадона.
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
33-летний бельгийский форвард забил 122-й мяч в ответной игре полуфинала Кубка Италии против «Интера». Мертенс оставил позади Марека Гамшика (121 гол) и Диего Марадону (114).
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