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Мертенс забил 122-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

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Дрис Мертенс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через несколько секунд

Выдающееся достижение – позади Гамшик и Марадона.

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

33-летний бельгийский форвард забил 122-й мяч в ответной игре полуфинала Кубка Италии против «Интера». Мертенс оставил позади Марека Гамшика (121 гол) и Диего Марадону (114).

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The Guardian: «Наполи» согласовал контракт с Мертенсом – клуб думал купить ему на замену Азмуна

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  • «Наполи» и «Интер» сыграли со счетом 1:1, по сумме двух матчей в финал вышли неаполитанцы.
  • Клуб из Неаполя поспорит за Кубок Италии с «Ювентусом», который прошел «Милан».

Роналду заработал пенальти против «Милана» и эпично не забил его

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