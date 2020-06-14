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La Gazzetta dello Sport: Златан поругался с руководством «Милана» и перейдет в «Хаммарбю»

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Златан Ибрагимович на тренировке «Хаммарбю»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Ибра готов к возвращению на родину.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан» и будет выступать за «Хаммарбю».

Ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, Football Italia сообщает, что 38-летний футболист испортил отношения с руководством итальянского клуба – в частности, с генеральным директором Иваном Газидисом. Ибрагимович был недоволен его решением снизить игрокам зарплаты во время пандемии коронавируса.

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Скорее всего, Златан продолжит карьеру в шведском «Хаммарбю», с которым тренировался во время локдауна. Ранее он стал владельцем доли акций стокгольмского клуба.

  • Ибрагимович вернулся в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года.
  • Покупка акций «Хаммарбю» разозлила фанатов «Мальмё» – первого клуба Златана.

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