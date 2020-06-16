Муза нападающего «Ювентуса» пережила локдаун красиво.

Сезон Серии А раньше других топ-лиг Европы встал на паузу из-за пандемии. Криштиану Роналду решил долго не отсиживаться в Италии – страйкер отпросился у боссов «Ювентуса», посадил Джорджину Родригес с детьми в джет и улетел на родную Мадейру. Подруга футболиста не скучала в особняке атлета и с пользой провела время – постоянно постила в инстаграм фото и видео тренировок в компании португальца и детей, хвасталась прогулками на свежем воздухе и семейным досугом.

Смотри и наслаждайся – карантин Джорджины.

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