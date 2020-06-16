Грядет камбэк века.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения 35-летнего форварда и готов отправить «Ювентусу» предложение в размере 120 миллионов евро. В Турине рассчитывают, что Роналду закончит карьеру на «Альянц Стэдиуме», но оценят выгодный оффер из Англии, пишет Don Balon.

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Важным фактором в переговорах станут хорошие отношения агента Криштиану Жорже Мендеша и владельца «синих» Романа Абрамовича.

«Челси» же рассчитывает на крупные вложения, чтобы вернуться в борьбу за АПЛ и хорошее выступление в Лиге чемпионов. В офисе столичного клуба полагают, что трансфер Роналду станет заключительным в строительстве конкурентоспособного состава после покупки Хакима Зиеша, возможного перехода Тимо Вернера из «Лейпцига» и латераля «Аякса» Николаса Тальяфико.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

Португалец уже выступал в чемпионате Англии – с 2003 по 2009 гг. он играл за «Манчестер Юнайтед» и взял с манкунианцами три титула АПЛ и ЛЧ-2007/08.

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