Весомая причина, которая позволила бельгийцу сделать правильный выбор.

Друг Дриса Мертенса, поп-исполнитель Андреа Саннино, рассказал, что бельгийский форвард до перехода в «Наполи» мог оказаться в «Зените».

«Дрис рассказывал мне, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из «Наполи», он мог перейти в «Зенит». Но он решил не делать этого, потому что ненавидит холод. Не могу сказать больше, но точно знаю, что сейчас Дрис счастлив. В последний раз, когда мы встречались, он был умиротворен», – сообщил Саннино в интервью TuttoNapoli.

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Мертенс перебрался в «Наполи» из ПСВ летом 2013 года меньше чем за 10 млн евро.

В июле Дрис забил 122-й мяч за неаполитанцев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Марека Гамшика.

33-летний бельгиец до сих пор не продлил истекающий контакт с «Наполи». Возможно, в ближайшее время он покинет клуб.

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