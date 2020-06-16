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РБК: Абрамович и «Челси» не интересовались покупкой Роналду за 120 млн евро

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Владелец «Челси» Роман Абрамович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В Турине тоже все опровергли.

«Челси» не будет приобретать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Источник «РБК-Спорт», близкий к владельцу «синих» Роману Абрамовичу, заявил, что бизнесмен не предпринимал никаких действий для покупки 35-летнего португальца. Эту информацию также подтвердил источник в «Ювентусе».

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«Абрамович не вступал ни в какие связи ни с Роналду, ни с его агентом Жорже Мендешем на предмет возможного перехода португальского футболиста», – объяснили инсайдерам «РБК-Спорт» в окружении 53-летнего миллиардера.

В «Юве» также заявили, что в офис туринского клуба не поступали ни запрос о трансфере Криштиану, ни «иные документы» с предложением сделки по игроку.

  • Ранее об интересе «Челси» к звезде «Ювентуса» и возможном оффере на 120 миллионов евро писала испанская газета Don Balon.
  • Одним из факторов возможного успешного перехода Роналду источники испанского издания называли хорошие отношения Абрамовича и агента футболиста Жорже Мендеша.

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