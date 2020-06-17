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Corriere della Sera: Златан запросил у «Милана» 6 млн евро в год, им интересуется клуб из Серии B

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Златан Ибрагимович («Милан»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Триллер вокруг Ибры набирает обороты.

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал руководству условия, при которых останется в клубе.

По информации Corriere della Sera, 38-летний форвард готов продолжить карьеру в «Милане», несмотря на конфликт с генеральным директором Иваном Газидисом. Он требует продления контракта на улучшенных условиях – Златан запросил зарплату 6 миллионов евро в год. За вторую половину сезона-2019/20 швед получит 3,5 млн евро.

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Также к Ибрагимовичу проявляет интерес «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони, а управляет Адриано Галлиани – бывшие патроны «россонери». «Монца» впервые в истории вышла в Серию B – Серия С не будет доиграна из-за коронавируса.

  • Один из вариантов продолжения карьеры Ибрагимовича – шведский «Хаммарбю», долей акций которого он владеет.
  • Златан перешел в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси».

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