Златан Ибрагимович («Милан»)
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Триллер вокруг Ибры набирает обороты.
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал руководству условия, при которых останется в клубе.
По информации Corriere della Sera, 38-летний форвард готов продолжить карьеру в «Милане», несмотря на конфликт с генеральным директором Иваном Газидисом. Он требует продления контракта на улучшенных условиях – Златан запросил зарплату 6 миллионов евро в год. За вторую половину сезона-2019/20 швед получит 3,5 млн евро.
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Также к Ибрагимовичу проявляет интерес «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони, а управляет Адриано Галлиани – бывшие патроны «россонери». «Монца» впервые в истории вышла в Серию B – Серия С не будет доиграна из-за коронавируса.
- Один из вариантов продолжения карьеры Ибрагимовича – шведский «Хаммарбю», долей акций которого он владеет.
- Златан перешел в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси».
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