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Джорджина поздравила Криштиану-младшего с днем рождения кислотным фотошопом – она все так же хороша

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Подруга Криштиану прекрасна в любом виде.

Муза нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в инстаграм поздравление Криштиану-младшему с днем рождения.

Девушка запостила странноватый коллаж, на котором она вместе со всеми детьми пары прифотошоплена на боксерский ринг. «С днем ​​рождения, старший. Каждый день я просыпаюсь с желанием, чтобы ты был очень счастлив и получал много любви. Сегодня особенный день. Мы любим тебя. Папа и мама», – подписала пост Родригес.

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