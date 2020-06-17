Джорджина поздравила Криштиану-младшего с днем рождения кислотным фотошопом – она все так же хороша

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Подруга Криштиану прекрасна в любом виде.
Муза нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в инстаграм поздравление Криштиану-младшему с днем рождения.
Девушка запостила странноватый коллаж, на котором она вместе со всеми детьми пары прифотошоплена на боксерский ринг. «С днем рождения, старший. Каждый день я просыпаюсь с желанием, чтобы ты был очень счастлив и получал много любви. Сегодня особенный день. Мы любим тебя. Папа и мама», – подписала пост Родригес.
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