«Рома» доиграет сезон с нашивкой Black Lives Matter

«Рома»
Фото: Getty Images
Эти специальные майки пойдут на аукцион, а выручка достанется организациям, борющимся с расизмом.
«Рома» официально объявила, что проведет 12 оставшихся матчей чемпионата Италии-2019/20 с нашивкой Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение»).
«Просто не быть расистами недостаточно. Нужно быть антирасистами.
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Клуб выставит на аукцион игровые майки с каждой из оставшихся 12 игр, вырученные деньги достанутся важным антирасистским организациям».
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