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«Рома» доиграет сезон с нашивкой Black Lives Matter

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«Рома»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
34 минут назад

Эти специальные майки пойдут на аукцион, а выручка достанется организациям, борющимся с расизмом.

«Рома» официально объявила, что проведет 12 оставшихся матчей чемпионата Италии-2019/20 с нашивкой Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение»).

«Просто не быть расистами недостаточно. Нужно быть антирасистами.

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Клуб выставит на аукцион игровые майки с каждой из оставшихся 12 игр, вырученные деньги достанутся важным антирасистским организациям».

  • Движение Black Lives Matter набрало силу после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в США.
  • Ранее темнокожий рэпер исполнил гимн Италии перед финалом Кубка страны «Ювентус» – «Наполи».

Гимн Италии перед финалом Кубка исполнил темнокожий рэпер из США – он забыл слова

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