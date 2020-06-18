Каталонцы не готовы выложить больше 65 млн.

«Интер» по-прежнему не желает снижать ценник за Лаутаро Мартинеса, чьи отступные составляют 111 млн евро.

В то же время миланцы готовы уступить «Барсе» аргентинского бомбардира за 85 млн плюс защитника Хуниора Фирпо. 23-летний футболист оценивается как раз в 26 млн.

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Каталонцы предлагали Фирпо + 65 млн евро и не могут повысить денежное предложение, но готовы включить сделку еще одного футболиста, передает Diario Sport.

В сезоне-2019/20 Лаутаро забил 16 мячей в 32 официальных матчах за «Интер».

Каталонцы лидируют в Ла Лиге, миланцы идут третьими в Серии А.

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