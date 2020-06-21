«Они как Робинзон Крузо и Пятница». Игрок «Торино» встал на колено перед белым – твиттер завелся

Полиция расизма завела дело по факту инцидента в матче Серии А против «Пармы».

Защитник «Торино» Николя Н’Кулу присоединился к акции Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

Камерунский защитник встал на одно колено и поддержал движение за права темнокожих. Рядом с ним находился капитан туринского клуба Андреа Белотти, который остался в стороне от акции, спокойно стоял и смотрел на Н’Кулу.

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Твиттер «Торино» выложил фотографию с поступком Николя с хэштегом #blacklivesmatter и шестью эмодзи с кулаками различных цветов кожи. Но из-за странной композиции кадра показалось, будто камерунец встал на колено перед Белотти.

В реплаях под этой записью разбушевались.

«На одной картинке «Торино» ненароком резюмировал привилегии белокожего населения и систематическую власть белых над черными. И то, что фото до сих пор не удалили, говорит о многом. Позор»

«Каким-то образом итальянский футбол всегда поступает неверно, когда дело доходит до расизма. Из всех фотографий, которые у них были, «Торино» запостили именно черного, склонившего колено перед белым»

«Расизм только в ваших головах, это лишь причина для разжигания войн. Я правда ценю то, что сотворили в «Торино». Они продемонстрировали, как глупо верить, что унижение белых людей – единственный способ показать «поддержку». Просто переверни правила – и что? Получится расизм»

«Торино» выиграл челлендж Black Lives Matter»

«Админ «Торино» под наркотой или как??? Потому что что это за фигня!»

«Единственный, кто допустил ошибку, – это сммщик «Торино», запостивший фотку, а не Белотти. Это было празднование гола, и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять его»

«Полнейшая неловкость, которая продвигает идеологию превосходства белого населения. Это показывает, насколько «Торино» зарос расизмом. Владельцы, сммщик, футболисты и все, кто стоит за этой идеей, – полно людей. Это позорище»

«Только пятилетний малыш увидит в этой фотографии расизм. Просто плохой выбор, и все»

«Мало что изменилось с первой встречи Робинзона Крузо и Пятницы»

«Белотти тоже нужно было встать на колено, а то сейчас выглядит так, будто Н’Кулу преклоняется перед Белотти. И все кажется расистской картинкой. Многим белым людям нужно присоединяться [к акции #BLM]. И не по принуждению, а потому что они сами верят в это»

«Торино» сыграл вничью с «Пармой» – 1:1. Единственный мяч у туринского клуба на 15-й минуте забил как раз Николя Н’Кулу.

30-летний центрбек выступает за «гранатовых» с 2017 года. В чемпионате Италии-2019/20 он провел за туринцев 20 матчей, гол «Парме» стал для него первым в сезоне.

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