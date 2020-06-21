Футбол
Чемпионат Италии

«Они как Робинзон Крузо и Пятница». Игрок «Торино» встал на колено перед белым – твиттер завелся

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Николя Н'Кулу, Андреа Белотти, «Торино» – «Парма»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
27 минут назад

Полиция расизма завела дело по факту инцидента в матче Серии А против «Пармы».

Защитник «Торино» Николя Н’Кулу присоединился к акции Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

Камерунский защитник встал на одно колено и поддержал движение за права темнокожих. Рядом с ним находился капитан туринского клуба Андреа Белотти, который остался в стороне от акции, спокойно стоял и смотрел на Н’Кулу.

Чемпионат России

Фанаты ЦСКА по-обезьяньи ухали Малкому после второго гола

17 ЧАСОВ НАЗАД

Твиттер «Торино» выложил фотографию с поступком Николя с хэштегом #blacklivesmatter и шестью эмодзи с кулаками различных цветов кожи. Но из-за странной композиции кадра показалось, будто камерунец встал на колено перед Белотти.

В реплаях под этой записью разбушевались.

«На одной картинке «Торино» ненароком резюмировал привилегии белокожего населения и систематическую власть белых над черными. И то, что фото до сих пор не удалили, говорит о многом. Позор»

«Каким-то образом итальянский футбол всегда поступает неверно, когда дело доходит до расизма. Из всех фотографий, которые у них были, «Торино» запостили именно черного, склонившего колено перед белым»

«Расизм только в ваших головах, это лишь причина для разжигания войн. Я правда ценю то, что сотворили в «Торино». Они продемонстрировали, как глупо верить, что унижение белых людей – единственный способ показать «поддержку». Просто переверни правила – и что? Получится расизм»

«Торино» выиграл челлендж Black Lives Matter»

«Админ «Торино» под наркотой или как??? Потому что что это за фигня!»

«Единственный, кто допустил ошибку, – это сммщик «Торино», запостивший фотку, а не Белотти. Это было празднование гола, и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять его»

«Полнейшая неловкость, которая продвигает идеологию превосходства белого населения. Это показывает, насколько «Торино» зарос расизмом. Владельцы, сммщик, футболисты и все, кто стоит за этой идеей, – полно людей. Это позорище»

«Только пятилетний малыш увидит в этой фотографии расизм. Просто плохой выбор, и все»

«Мало что изменилось с первой встречи Робинзона Крузо и Пятницы»

«Белотти тоже нужно было встать на колено, а то сейчас выглядит так, будто Н’Кулу преклоняется перед Белотти. И все кажется расистской картинкой. Многим белым людям нужно присоединяться [к акции #BLM]. И не по принуждению, а потому что они сами верят в это»

  • «Торино» сыграл вничью с «Пармой» – 1:1. Единственный мяч у туринского клуба на 15-й минуте забил как раз Николя Н’Кулу.
  • 30-летний центрбек выступает за «гранатовых» с 2017 года. В чемпионате Италии-2019/20 он провел за туринцев 20 матчей, гол «Парме» стал для него первым в сезоне.

«Рома» доиграет сезон с нашивкой Black Lives Matter

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Турции

В Демба Ба с трибун бросили бутылку, хотя матчи в Турции проходят без зрителей

ВЧЕРА В 06:29
ЧМ. Квалификация. Европа

«У них нет нового поколения». Василий Уткин – о кризисе обновления сборной Италии

05/09/2017 В 11:30
По теме
ФутболЧемпионат ИталииПармаТориноБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

«Чемпионат»: Гончаренко подал в отставку и уже попрощался с игроками ЦСКА

ЧЕРЕЗ 41 МИНУТ
Чемпионат России

«Душа болит от такой несправедливости». Жена Карпина выложила отрывок из «Брата-2» про силу в правде

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ
Чемпионат России

Карпин – о переносе матча «Краснодар» – «Динамо»: «Первенство бани или водокачки»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Джикия – об акции фанатов «Спартака»: «Если будут штрафы, полностью возьмем на себя»

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

17 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

ВЧЕРА В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

17/06/2020 В 20:25
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

17/06/2020 В 13:05
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

05/06/2020 В 19:48
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалSport: «Интер» просит с «Барсы» 85 млн евро и Фирпо за Лаутаро
Следующий материал«Душа болит от такой несправедливости». Жена Карпина выложила отрывок из «Брата-2» про силу в правде