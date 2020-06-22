Джорджина показала, чему обязана своими идеальными изгибами

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Подруга Роналду хороша, даже когда рекламирует латексный пояс.
Муза нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала приспособление для формирования идеальной талии.
Девушка выложила несколько сториз в латексном корсете и предложила подписчикам (подписчицам) закупить такой же. «Латексный пояс. Помогает генерировать пот и формировать изгибы», – подписала девушка публикацию.
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- Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
- В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
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