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Роналду наконец забил пенальти, Дибала сотворил шедевр – голы «Юве» в ворота «Болоньи»

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Наконец-то не 0:0.

«Ювентус» добыл первую победу после возвращения футбола – команда Маурицио Сарри справилась с «Болоньей» в 27-м туре чемпионата Италии.

В первом тайме Маттейса де Лигта завалили во время исполнения углового, и судья отправился смотреть видеоповтор. Вернувшись, он указал на точку, к которой подошел Криштиану Роналду. На этот раз португалец не промахнулся.

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Вскоре Пауло Дибала увеличил преимущество «Юве» и закинул в девятку из-за пределов штрафной. Аргентинец откликнулся на шедевральный ассист пяткой от Бернардески.

  • «Ювентус» остался на первом месте, в случае победы «Лацио» будет отставать на два очка.
  • Предыдущие два матча «Юве» в Кубке Италии завершились со счетом 0:0.

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