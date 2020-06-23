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Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионата Италии среди португальцев

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Очередная ачивка в карьере Криштиану.

«Ювентус» обыграл «Болонью» в выездном матче 27-го тура Серии А – 2:0.

Один из мячей с пенальти в середине первого тайма забил нападающий туринцев Криштиану Роналду – это 43-й гол игрока в Серии А. Криш обошел экс-футболиста «Фиорентины» и «Милана» Руя Кошту, который забил 42 мяча в чемпионате Италии, теперь Рон – лучший португальский бомбардир в истории первенства.

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  • Роналду удерживает аналогичное достижение в Английской премьер-лиге (84 гола) и испанской Ла Лиге (311 голов).
  • Гол «Болонье» стал для страйкера 22-м в сезоне Серии А.

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