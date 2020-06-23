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Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
28 минут назад

Подруге Криштиану к лицу любой фасон.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новое манящее фото в инстаграм.

На нем девушка стоит у бассейна в золотом платье и вполоборота смотрит в камеру.

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  • Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
  • В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина

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