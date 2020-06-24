Главный тренер и футболист «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство

Оскорбление чувств верующих есть не только в России.

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификацию за богохульство.

По информации Football Italia, тренера и игрока наказал дисциплинарный комитет. В время матча 27-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» Якини и Касерес на эмоциях позволили себе богохульные высказывания, что запрещено в итальянских лигах. Их отстранили на один и два матча соответственно.

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«Фиорентина» и «Брешиа» сыграли со счетом 1:1.

Команда идет на 13-м мечте в турнирной таблице.

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