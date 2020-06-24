Футбол
Чемпионат Италии

Главный тренер и футболист «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джузеппе Якини

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Оскорбление чувств верующих есть не только в России.

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификацию за богохульство.

По информации Football Italia, тренера и игрока наказал дисциплинарный комитет. В время матча 27-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» Якини и Касерес на эмоциях позволили себе богохульные высказывания, что запрещено в итальянских лигах. Их отстранили на один и два матча соответственно.

Трансферы

Коутиньо точно в «Барселоне». Кто еще куда перешел в понедельник

08/01/2018 В 19:08
  • «Фиорентина» и «Брешиа» сыграли со счетом 1:1.
  • Команда идет на 13-м мечте в турнирной таблице.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Англии

Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» перешел в «Саутгемптон»

17/02/2017 В 00:14
Лига чемпионов УЕФА

«Бавария» – «Ювентус»: перед матчем

16/03/2016 В 11:48
По теме
ФутболЧемпионат ИталииФиорентинаБрешиаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат Испании

Роскошный гол Ракитича спас «Барсу» от вторых подряд 0:0. У нас можно посмотреть мяч хорвата

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Италии

Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд

10 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд

10 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Вспомни составы основных английских дивизионов. Поставь шарлатанов на место

00:53:53
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon

Тренды

Adria Tour

«Тупое решение!» Реакция теннисного мира на турнир Джоковича и заражения COVID-19

11 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Пэр выпустил демонов на корт в матче с Берреттини: выбил мяч, швырнул ракетку и избил сетку

ВЧЕРА В 19:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

22/06/2020 В 06:29
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

21/06/2020 В 20:54
Play Icon
Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

21/06/2020 В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалДжорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд
Следующий материалВагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА