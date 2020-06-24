Джорджина оделась в Prada и показала, как отдыхает с Кришем на яхте

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Звездная пара умеет расслабляться.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала подписчиков новым фото в инстаграме.

На снимке девушка полулежа позирует на палубе яхты – она одета в стильный костюм от Prada и кроссовки от Nike. В сториз Джорджина тегнула Роналду – похоже, пара провела отличный выходной вместе.

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Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

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