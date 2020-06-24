Зверский промах Гальярдини, который с метра запулил в перекладину

Роберто Гальярдини
Фото: Getty Images
Настолько плохо, что даже хорошо.
«Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче Серии А – 3:3.
На 64-й минуте хозяева могли закрывать матч – команда вела 2:1 и имела железный момент. Лаутаро Мартинес раскачал защитника на фланге и прострелил на Лукаку – бельгиец пробил, вратарь скинул перед собой, и первым на мяче оказался Роберто Гальярдини. Итальянец оказался в настолько идеальной позиции перед пустыми воротами, что в голове не укладывается, каким образом он попал в перекладину.
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