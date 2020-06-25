Джорджина рассказала, кого любит больше, чем Роналду

Милое фото от девушки Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила новое фото, на котором изображена вместе с возлюбленным.

«Единственное, что я люблю больше тебя – это мы», – подписала Джорджина публикацию. На фотографии они с Роналду прилегли на палубе яхты, 35-летний футболист выглядит очень довольным.

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Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео) от суррогатных матерей.

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