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Джорджина рассказала, кого любит больше, чем Роналду

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
42 минут назад

Милое фото от девушки Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила новое фото, на котором изображена вместе с возлюбленным.

«Единственное, что я люблю больше тебя – это мы», – подписала Джорджина публикацию. На фотографии они с Роналду прилегли на палубе яхты, 35-летний футболист выглядит очень довольным.

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  • Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
  • В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео) от суррогатных матерей.

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