Джорджина рассказала, кого любит больше, чем Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Милое фото от девушки Криштиану Роналду.
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила новое фото, на котором изображена вместе с возлюбленным.
«Единственное, что я люблю больше тебя – это мы», – подписала Джорджина публикацию. На фотографии они с Роналду прилегли на палубе яхты, 35-летний футболист выглядит очень довольным.
Лига чемпионов УЕФА
Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»
6 ЧАСОВ НАЗАД
- Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
- В 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео) от суррогатных матерей.
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Италии
Джорджина оделась в Prada и показала, как отдыхает с Кришем на яхте
17 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии
Джорджина выложила максимально стильное фото – золотое платье в обтяжку и томный взгляд
ВЧЕРА В 20:58